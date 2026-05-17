पाकिस्तान में राज कपूर-दिलीप कुमार की 100 साल पुरानी हवेलियों पर संकट, कभी भी गिर सकती हैं इमारतें

खैबर पख्तूनख्वा की सांस्कृतिक धरोहर परिषद के सचिव शकील वहीदुल्लाह ने कहा कि सरकार इन ऐतिहासिक इमारतों को बचाने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है, जिससे उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। 2021-22 में सरकार ने राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर खरीदने और उन्हें संग्रहालय बनाने के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए थे। इसके बाद जुलाई 2025 में मरम्मत और संरक्षण के लिए भी फंड जारी किया गया, लेकिन पांच साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पैसों और संसाधनों की कमी की वजह से काम अटका हुआ है, हालांकि सरकार अब भी इन इमारतों को संग्रहालय में बदलने की योजना पर गंभीर है। वहीं, निवासियों और धरोहर कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब इन घरों को केवल आधिकारिक बयानों की नहीं, बल्कि तत्काल मरम्मत कार्यों की जरूरत है।