रेड लाइट एरिया छुपकर जाता था कपूर खानदान का ये बेटा, ऐसे आई थी सच्चाई सामने

केदार शर्मा ने बताया, "राज कपूर को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली और मैंने सबसे निचले पायदान से इस काम को शुरू करने का फैसला किया। मैंने उस समय राज कपूर को बतौर असिस्टेंट काम पर रख लिया। जब भी मैं राज से पूछता कि क्या वह तैयार हैं, तो वह कहते, 'हां, अंकल, मैं तैयार हूं।' फिर वह कैमरे के लेंस में देखते और अपने बालों में कंघी करते। आखिर उन्हें ताली बजाने के लिए अपने बालों को ठीक करने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं कहा, आखिरकार वह एक बच्चे ही तो थे। एक दिन, हम लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों रियर प्रोजेक्शन तकनीक नहीं थी। हमें असल में बैकग्राउंड शूट करना पड़ता था। मैंने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा, 'हां, अंकल, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे बताइए।' मैंने उससे कहा कि कैमरे में देखते हुए तुम्हे अपने बाल ठीक नहीं करने चाहिए, यह अपमानजनक है।"