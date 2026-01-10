दोषियों को नहीं बख्शेेंगी रानी मुखर्जी, ‘मर्दानी 3’ को लेकर आई बड़ी अपडेट

रानी मुखर्जी स्टारर ‘मर्दानी 3’ का पोस्टर (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Rani Mukerji Starrer Mardaani 3 Update: ‘मर्दानी 3’ के साथ… रानी मुखर्जी एक बार फिर अपराधियों की नींद उड़ाने आ रही हैं। एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर इस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त का फैंस काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब मेकर्स ने आखिरकार बड़ी अपडेट दे दी है। रिलीज डेट की घोषणा के साथ ही फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार रानी, यानी शिवानी शिवाजी रॉय, पहले से भी ज्यादा दमदार अंदाज में दोषियों को कटघरे में खड़ा करने वाली हैं।
यशराज फिल्म्स ने आज 10 जनवरी को ऐलान किया कि ‘मर्दानी 3’ 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की कहानी इस बार और भी तीखी और हिंसक होगी। इसमें शिवानी शिवाजी रॉय अच्छाई और बुरी ताकतों की लड़ाई लड़ते हुए देश की कई लापता लड़कियों को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलती है।
जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि ‘मर्दानी’ हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सोलो फीमेल-लीड फ्रेंचाइजी मानी जाती है। पिछले 10 सालों में इस सीरीज ने दर्शकों का खूब प्यार और तारीफें जीती हैं। यह भारत की इकलौती फीमेल कॉप फ्रेंचाइजी भी है। पहली ‘मर्दानी’ 2014 में रिलीज हुई थी, जो रानी की शादी के बाद उनकी एक मजबूत वापसी थी। रानी पहले ही बता चुकी हैं कि ‘मर्दानी 3’ एक डार्क, जानलेवा और बेहद क्रूर थ्रिलर होने वाली है। इसी वजह से नेटिजन्स और फ्रेंचाइजी के फैन्स में इसके लिए जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। बता दें मर्दानी 3 को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है और इसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है।
‘मर्दानी’ सीरीज हर बार समाज की एक सच्ची और कड़वी हकीकत को सामने लाती है। पहली फिल्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दर्दनाक दुनिया दिखाई गई थी, जबकि ‘मर्दानी 2’ में एक साइकोटिक सीरियल रेपिस्ट के खौफनाक दिमाग और उसके सिस्टम को खुली चुनौती देने की कहानी दिखाई गई थी। अब ‘मर्दानी 3’ भी समाज की एक और डार्क और क्रूर सच्चाई को उजागर करेगी, जिससे इस फ्रैंचाइज़ी की मुद्दों पर आधारित दमदार कहानी कहने की पहचान और मजबूत होगी।
