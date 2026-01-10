10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

दोषियों को नहीं बख्शेेंगी रानी मुखर्जी, ‘मर्दानी 3’ को लेकर आई बड़ी अपडेट

Mardaani 3 Release Date: रानी मुखर्जी स्टारर ‘मर्दानी 3’ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 10, 2026

Rani Mukerji starrer Mardaani 3

रानी मुखर्जी स्टारर ‘मर्दानी 3’ का पोस्टर (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Rani Mukerji Starrer Mardaani 3 Update: ‘मर्दानी 3’ के साथ… रानी मुखर्जी एक बार फिर अपराधियों की नींद उड़ाने आ रही हैं। एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर इस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त का फैंस काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब मेकर्स ने आखिरकार बड़ी अपडेट दे दी है। रिलीज डेट की घोषणा के साथ ही फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार रानी, यानी शिवानी शिवाजी रॉय, पहले से भी ज्यादा दमदार अंदाज में दोषियों को कटघरे में खड़ा करने वाली हैं।

यशराज फिल्म्स ने रिलीज डेट की अनाउंस

यशराज फिल्म्स ने आज 10 जनवरी को ऐलान किया कि ‘मर्दानी 3’ 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की कहानी इस बार और भी तीखी और हिंसक होगी। इसमें शिवानी शिवाजी रॉय अच्छाई और बुरी ताकतों की लड़ाई लड़ते हुए देश की कई लापता लड़कियों को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलती है।

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि ‘मर्दानी’ हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सोलो फीमेल-लीड फ्रेंचाइजी मानी जाती है। पिछले 10 सालों में इस सीरीज ने दर्शकों का खूब प्यार और तारीफें जीती हैं। यह भारत की इकलौती फीमेल कॉप फ्रेंचाइजी भी है। पहली ‘मर्दानी’ 2014 में रिलीज हुई थी, जो रानी की शादी के बाद उनकी एक मजबूत वापसी थी। रानी पहले ही बता चुकी हैं कि ‘मर्दानी 3’ एक डार्क, जानलेवा और बेहद क्रूर थ्रिलर होने वाली है। इसी वजह से नेटिजन्स और फ्रेंचाइजी के फैन्स में इसके लिए जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। बता दें मर्दानी 3 को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है और इसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है।

अब तक क्या रही है ‘मर्दानी’ की कहानी

‘मर्दानी’ सीरीज हर बार समाज की एक सच्ची और कड़वी हकीकत को सामने लाती है। पहली फिल्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दर्दनाक दुनिया दिखाई गई थी, जबकि ‘मर्दानी 2’ में एक साइकोटिक सीरियल रेपिस्ट के खौफनाक दिमाग और उसके सिस्टम को खुली चुनौती देने की कहानी दिखाई गई थी। अब ‘मर्दानी 3’ भी समाज की एक और डार्क और क्रूर सच्चाई को उजागर करेगी, जिससे इस फ्रैंचाइज़ी की मुद्दों पर आधारित दमदार कहानी कहने की पहचान और मजबूत होगी।

ये भी पढ़ें

डेटिंग की चर्चा तेज… एक्ट्रेस कुशा कपिला की पोस्ट ने इंटरनेट का पारा किया हाई
बॉलीवुड
Kusha Kapila-Anubhav Singh Bassi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

Updated on:

10 Jan 2026 08:05 pm

Published on:

10 Jan 2026 08:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दोषियों को नहीं बख्शेेंगी रानी मुखर्जी, ‘मर्दानी 3’ को लेकर आई बड़ी अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

डेटिंग की चर्चा तेज… एक्ट्रेस कुशा कपिला की पोस्ट ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Kusha Kapila-Anubhav Singh Bassi
बॉलीवुड

Vidyut Jammwal: शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं… बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ता दिखा फेमस एक्टर, वीडियो वायरल

Photo Vidhyut Jhamwal
बॉलीवुड

पाकिस्तान ने जिस गाने पर लगाया था बैन, उसी ने 55 साल पहले ग्लोबल लेवल पर मचाया था तहलका

Sanjay Dutt Entry Song Hawa Hawa
बॉलीवुड

Nupur Sanon-Stebin Ben Haldi Video: लॉलीपॉप लागेलू… पर थिरकीं कृति सेनन, इस वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

लॉलीपॉप लागेलू... पर थिरकीं कृति सेनन, इस वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
बॉलीवुड

बचपन में बनी स्टार…फिर गुमनामी से ‘दंगल’ में यूं पलटी किस्मत, इस एक्ट्रेस की मुश्किल दौर को जान दंग रह जाएंगे आप

बचपन में बनी स्टार...फिर गुमनामी से दंगल में यूं पलटी किस्मत, इस एक्ट्रेस की मुश्किल दौर को जान दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.