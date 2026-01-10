दोषियों को नहीं बख्शेेंगी रानी मुखर्जी, ‘मर्दानी 3’ को लेकर आई बड़ी अपडेट

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि ‘मर्दानी’ हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सोलो फीमेल-लीड फ्रेंचाइजी मानी जाती है। पिछले 10 सालों में इस सीरीज ने दर्शकों का खूब प्यार और तारीफें जीती हैं। यह भारत की इकलौती फीमेल कॉप फ्रेंचाइजी भी है। पहली ‘मर्दानी’ 2014 में रिलीज हुई थी, जो रानी की शादी के बाद उनकी एक मजबूत वापसी थी। रानी पहले ही बता चुकी हैं कि ‘मर्दानी 3’ एक डार्क, जानलेवा और बेहद क्रूर थ्रिलर होने वाली है। इसी वजह से नेटिजन्स और फ्रेंचाइजी के फैन्स में इसके लिए जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। बता दें मर्दानी 3 को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है और इसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है।