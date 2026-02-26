हेमा मालिनी ने सौतेले बच्चों सनी और बॉबी संग रिश्ते में नेगेटिविटी पर की बात, बोलीं- धरम जी के लिए…

Hema Malini On Relation With Sunny Deol: भारतीय सिनेमा के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत और चमक उनके बच्चों और परिवार में आज भी बरकरार है। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे इसके बावजूद उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि दोनों परिवार एक दूसरे से हमेशा अलग रहते हैं। कई बार खबरें आई हैं कि दोनों में अनबन हैं। धर्मेंद्र के निधन के समय भी उनकी प्रार्थना सभा से हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ने दूरी बनाकर रखी थी। अब घर के विवाद की खबरों पर हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी संग रिश्ते पर बात की है।