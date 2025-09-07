2 घंटे 20 मिनट की इस बोल्ड फिल्म के आगे फेल है सभी मूवीज, अब YouTube पर मचा रही है बवाल

भौरी जब फ्लॉप हुई तो इसे यूट्यूब पर रिलीज किया गया और जहां इसे शानदार रिस्पांस मिला। दमदार अभिनय और बोल्ड सीन के चलते ये फिल्म यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई। आज भी इस फिल्म के व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं और ये यह ट्रेंडिंग में रहती है। साथ ही 18 साल से नीचे के बच्चों को इस फिल्म से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इसमें काफी बोल्ड सीन हैं।