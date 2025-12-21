गोविंदा ने इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को किया था रिजेक्ट, कर देते Yes तो होते ‘सुपरस्टार’

Govinda 62th Birthday: गोविंदा आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा ने 1980 और 90 के दशक में अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और बेमिसाल डांसिंग स्किल्स से करोड़ों दिलों पर राज किया। 'ची-ची' के नाम से मशहूर गोविंदा ने बॉक्स ऑफिस पर उस दौर में ऐसा जादू बिखेरा था, जिसकी तारीफ लोग आज भी करते हैं, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। गोविंदा को काम मिलना अचानक बंद हो गया, क्या आप जानते हैं कि गोविंदा ने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी ठुकराईं, जो बाद में बॉलीवुड के लिए 'मील का पत्थर' साबित हुईं?