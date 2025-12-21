21 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

गोविंदा ने इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को किया था रिजेक्ट, कर देते Yes तो होते ‘सुपरस्टार’

Govinda Birthday: जिन 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया था उन्हें गोविंदा ने फ्लॉप समझकर रिजेक्ट किया था, इन फिल्मों में से एक का सीक्वल भी आ चुका है और वह भी सुपरहिट साबित हुआ।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 21, 2025

Govinda 62th Birthday actor rejected this 3 blockbuster movies if he yes now he is superstar

गोविंदा आज मना रहे अपना 62वां जन्मदिन

Govinda 62th Birthday: गोविंदा आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा ने 1980 और 90 के दशक में अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और बेमिसाल डांसिंग स्किल्स से करोड़ों दिलों पर राज किया। 'ची-ची' के नाम से मशहूर गोविंदा ने बॉक्स ऑफिस पर उस दौर में ऐसा जादू बिखेरा था, जिसकी तारीफ लोग आज भी करते हैं, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। गोविंदा को काम मिलना अचानक बंद हो गया, क्या आप जानते हैं कि गोविंदा ने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी ठुकराईं, जो बाद में बॉलीवुड के लिए 'मील का पत्थर' साबित हुईं?

गोविंदा ने अगर इन 3 फिल्मों को हां कर दिया होता तो वह एक सुपरस्टार कहलाते, लेकिन उन्होंने एक फिल्म को फ्लॉप समझकर तो एक तो अपनी मर्जी से मना किया था।

गोविंदा ने इन 3 फिल्मों को किया था रिजेक्ट (Govinda 62th Birthday)

पहली है- सनी देओल की फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा'। जी हां! सनी देओल से पहले गोविंदा 'गदर' के लिए मेकर्स की पहली पसंद थे। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने इस फिल्म को इसलिए ठुकरा दिया, क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा गालियां थीं और उन्हें भारत में पाकिस्तानी माहौल दिखाने का विचार थोड़ा अजीब लगा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। इसका सीक्वल 'गदर 2' भी आ चुका है।

'ताल' को भी इस वजह से किया था मना (Govinda Rejected Movies)

दूसरी है- सुभाष घई की फिल्म 'ताल'। इस फिल्म ने अनिल कपूर के करियर को नई ऊंचाइयां दीं, वह रोल पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था। लेकिन फीस और डेट्स की वजह से बात नहीं बन पाई।

तीसरी है- संजय लीला भंसाली की 'देवदास'। इस फिल्म में गोविंदा को 'चुन्नीलाल' के आइकॉनिक रोल के लिए चुना गया था, इसी को लेकर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि गोविंदा ने यह रोल इसलिए नहीं किया क्योंकि वह उस समय केवल लीड हीरो के किरदार करना चाहते थे, और 'चुन्नीलाल' एक सपोर्टिंग रोल था। आखिरकार यह रोल जैकी श्रॉफ की झोली में गया।

