विधु विनोद चोपड़ा ने काटा मनोज बाजपेयी की पत्नी शबाना रजा का हाथ, बॉबी देओल भी रह गए थे सन्न

Vidhu Vinod Chopra Bite Manoj Bajpayee Wife Shabana Raza Hand: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई ऐसे किस्से छिपे हैं, जो आज भी हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक पुराना लेकिन बेहद चौंकाने वाला किस्सा अभिनेता मनोज बाजपेयी ने साझा किया था, जिसमें उनकी पत्नी और पूर्व अभिनेत्री शबाना रजा (नेहा बाजपेयी) से जुड़ा अनुभव सामने आया। ये घटना 90 के दशक के आखिर की है, जब शबाना ने फिल्म ‘करीब’ से अपने करियर की शुरुआत की थी और सेट पर उनके साथ एक ऐसा व्यवहार हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है।