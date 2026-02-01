लाइव कॉन्सर्ट में अपनों से बिछड़ा बच्चा, सोनू निगम ने इस तरह परिवार से मिलवाया, सभी रह गए दंग

Sonu Nigam Helps Lost Child in Live Concert: बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में सोनू निगम सिर्फ अपनी आवाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और संवेदनशीलता के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में कर्नाटक के हुबली में हुए उनके लाइव कॉन्सर्ट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। इस वीडियो में सोनू निगम एक खोए हुए बच्चे की मदद करते नजर आ रहे हैं और वो भी अपने खास अंदाज में। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।