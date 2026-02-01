फिल्म इंडस्ट्री के टैक्स पर संसद में जया बच्चन की दो टूक, बजट 2026 को लेकर पूछे तीखे सवाल

जया बच्चन ने सवाल उठाया कि क्या इस बजट में फिल्म और टीवी सेक्टर के विकास के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं और क्या टैक्स के बोझ को कम करने की दिशा में कोई योजना बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो दर्शक और निवेशक धीरे-धीरे विदेशी कंटेंट की ओर आकर्षित होंगे। उनका कहना था कि वर्तमान में भारत की फिल्म इंडस्ट्री कठिन दौर से गुजर रही है। नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करना मुश्किल हो गया है, चाहे वे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हों या सिनेमा हॉल के लिए।