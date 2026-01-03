ऐश्वर्या और सलमान की केमिस्ट्री पर क्या था जया बच्चन का रिएक्शन? संजय लीला भंसाली ने किया खुलासा

Sanjay Leela Bhansali Video: सलमान खान की शादी और गर्लफ्रेंड की जब भी बात आती है तो सबसे पहले ऐश्वर्या राय का नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाता है, कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए काफी सीरियस थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन सलमान खान का बर्ताव कभी अच्छा नहीं रहा। दोनों ने फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में साथ काम किया था। इसमें दोनों की केमिस्ट्री ने बड़े पर्दे पर आग लगा दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग के बाद जया बच्चन ने भंसाली को बुरी त98*/8रह डरा दिया था? निर्देशक को लगा था कि उनकी 'भावी बहू' (ऐश्वर्या) और सलमान की यह प्रेम कहानी जया को बिल्कुल पसंद नहीं आई।