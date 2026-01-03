ऐश्वर्या और सलमान की केमिस्ट्री पर क्या था जया बच्चन का रिएक्शन? संजय लीला भंसाली ने किया खुलासा

संजय लील भंसाली ने जया बच्चन को लेकर कही ये बात
सलमान खान की शादी और गर्लफ्रेंड की जब भी बात आती है तो सबसे पहले ऐश्वर्या राय का नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाता है, कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए काफी सीरियस थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन सलमान खान का बर्ताव कभी अच्छा नहीं रहा। दोनों ने फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में साथ काम किया था। इसमें दोनों की केमिस्ट्री ने बड़े पर्दे पर आग लगा दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग के बाद जया बच्चन ने भंसाली को बुरी तरह डरा दिया था? निर्देशक को लगा था कि उनकी 'भावी बहू' (ऐश्वर्या) और सलमान की यह प्रेम कहानी जया को बिल्कुल पसंद नहीं आई।
'स्टार टॉक' के साथ एक पुरानी बातचीत में संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' को बर्लिन फिल्म महोत्सव में मिली अंतरराष्ट्रीय तारीफ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म खत्म होने के बाद सभी लोग भंसाली के पास आ रहे थे और उनकी जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं जया बच्चन भी वहां मौजूद थीं। भंसाली की नजरें जया पर टिकी थीं कि वह क्या कहेंगी, लेकिन जया ने सिर्फ भंसाली की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी और बिना एक शब्द बोले वहां से चुपचाप निकल गईं।
जया बच्चन की उस चुप्पी ने भंसाली को परेशान कर दिया। उन्हें लगा कि शायद फिल्म जया को पसंद नहीं आई या फिर कहानी में कुछ कमी रह गई। उन्होंने हार मान ली थी कि उन्हें इस दिग्गज अभिनेत्री से तारीफ नहीं मिलने वाली। लेकिन कुछ दिन बाद एक फोन कॉल आया और उसने सब कुछ बदल दिया।
जया बच्चन ने खुद भंसाली को फोन किया और उनकी गलतफहमी दूर की। जया ने कहा, "आपको लगा होगा कि मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन असल में मुझे फिल्म इतनी पसंद आई कि मैंने इसे सीधे 'बर्लिन फिल्म फेस्टिवल' के लिए सिफारिश (Recommend) कर दी।" जया ने आगे कहा कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचे। भंसाली यह जानकर दंग रह गए कि जिस चुप्पी को वह 'नापसंदगी' समझ रहे थे, वह दरअसल फिल्म के लिए जया का गहरा सम्मान था।
दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म के सेट पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय का असली प्यार परवान चढ़ा था। हालांकि, बाद में इस रिश्ते का अंत बेहद कड़वे ब्रेकअप के साथ हुआ। ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबेरॉय के साथ भी जुड़ा, लेकिन आखिर में साल 2007 में उन्होंने जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से शादी की और बच्चन खानदान की बहू बनीं।
