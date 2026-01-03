3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ऐश्वर्या और सलमान की केमिस्ट्री पर क्या था जया बच्चन का रिएक्शन? संजय लीला भंसाली ने किया खुलासा

Aishwarya Rai And Salman Khan: फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' को लेकर संजय लीला भंसाली ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जया बच्चन ने ऐश्वर्या और सलमान की केमिस्ट्री पर कैसा रिएक्शन दिया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 03, 2026

sanjay leela bhansali revealed jaya bachchan reaction

संजय लील भंसाली ने जया बच्चन को लेकर कही ये बात

Sanjay Leela Bhansali Video: सलमान खान की शादी और गर्लफ्रेंड की जब भी बात आती है तो सबसे पहले ऐश्वर्या राय का नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाता है, कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए काफी सीरियस थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन सलमान खान का बर्ताव कभी अच्छा नहीं रहा। दोनों ने फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में साथ काम किया था। इसमें दोनों की केमिस्ट्री ने बड़े पर्दे पर आग लगा दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग के बाद जया बच्चन ने भंसाली को बुरी त98*/8रह डरा दिया था? निर्देशक को लगा था कि उनकी 'भावी बहू' (ऐश्वर्या) और सलमान की यह प्रेम कहानी जया को बिल्कुल पसंद नहीं आई।

ऐश्वर्या-सलमान की केमिस्ट्री देख जया बच्चन हो गई थी चुप (Sanjay Leela Bhansali On Jaya Bachchan)

'स्टार टॉक' के साथ एक पुरानी बातचीत में संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' को बर्लिन फिल्म महोत्सव में मिली अंतरराष्ट्रीय तारीफ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म खत्म होने के बाद सभी लोग भंसाली के पास आ रहे थे और उनकी जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं जया बच्चन भी वहां मौजूद थीं। भंसाली की नजरें जया पर टिकी थीं कि वह क्या कहेंगी, लेकिन जया ने सिर्फ भंसाली की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी और बिना एक शब्द बोले वहां से चुपचाप निकल गईं।

भंसाली को सताने लगा था डर (Sanjay Leela Bhansali Film Hum Dil De Chuke Sanam)

जया बच्चन की उस चुप्पी ने भंसाली को परेशान कर दिया। उन्हें लगा कि शायद फिल्म जया को पसंद नहीं आई या फिर कहानी में कुछ कमी रह गई। उन्होंने हार मान ली थी कि उन्हें इस दिग्गज अभिनेत्री से तारीफ नहीं मिलने वाली। लेकिन कुछ दिन बाद एक फोन कॉल आया और उसने सब कुछ बदल दिया।

जया बच्चन ने किया था संजय लीला भंसाली को फोन (Jaya Bachchan has called Sanjay Leela Bhansali)

जया बच्चन ने खुद भंसाली को फोन किया और उनकी गलतफहमी दूर की। जया ने कहा, "आपको लगा होगा कि मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन असल में मुझे फिल्म इतनी पसंद आई कि मैंने इसे सीधे 'बर्लिन फिल्म फेस्टिवल' के लिए सिफारिश (Recommend) कर दी।" जया ने आगे कहा कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचे। भंसाली यह जानकर दंग रह गए कि जिस चुप्पी को वह 'नापसंदगी' समझ रहे थे, वह दरअसल फिल्म के लिए जया का गहरा सम्मान था।

रीयल लाइफ में भी शुरू हुई थी प्रेम कहानी

दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म के सेट पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय का असली प्यार परवान चढ़ा था। हालांकि, बाद में इस रिश्ते का अंत बेहद कड़वे ब्रेकअप के साथ हुआ। ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबेरॉय के साथ भी जुड़ा, लेकिन आखिर में साल 2007 में उन्होंने जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से शादी की और बच्चन खानदान की बहू बनीं।

ये भी पढ़ें

जया बच्चन नहीं चाहतीं नातिन नव्या नंदा की हो शादी, बोलीं- रिश्तों को लंबा चलाने के लिए…
बॉलीवुड
Jaya Bachchan big statement said do not want granddaughter Navya Nanda to get married it concept is outdated

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ऐश्वर्या राय बच्चन

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

जया बच्चन

सलमान खान

Published on:

03 Jan 2026 11:05 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऐश्वर्या और सलमान की केमिस्ट्री पर क्या था जया बच्चन का रिएक्शन? संजय लीला भंसाली ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Ikkis BO Day 2 : धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने ‘धुरंधर’ को दी कड़ी टक्कर, बॉक्स ऑफिस की रेस में आया नया ट्विस्ट

Ikkis And Dhurandher
बॉलीवुड

मेरी आंखें नम हुई हैं तो आपकी आंखों में भी आंसू आए… 83 की उम्र में रो पड़े अमिताभ बच्चन, KBC 17 को विदाई देते वक्त टूटे एक्टर

Kaun Banega Crorepati 17 Grand Finale
बॉलीवुड

Border 2: ‘घर कब आओगे’ गाने के लॉच के दौरान बिगड़ी अहान शेट्टी की तबीयत? वीडियो देख डरे लोग

Border 2 Song ghar kab aaoge launch Ahan Shetty did fall ill People are making strange comments
बॉलीवुड

‘घर कब आओगे’ के लॉन्च पर पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल, बताया- क्यों की थी बॉर्डर?

Border 2 Song
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन का इमोशनल नोट आया सामने, जानिए भावुक होने की वजह?

Hrithik Roshan Emotional Note
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.