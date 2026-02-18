तिहाड़ से बाहर आते ही क्या बोले राजपाल यादव? सामने आया पहला VIDEO

इतना ही नहीं, राजपाल ने बताया कि ये मामला उनकी 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' के कारण शुरू हुआ था। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। समय के साथ बाउंस चेक, ब्याज और जुर्माने की वजह से बकाया रकम लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। फिलहाल, राजपाल यादव के वकीलों ने कोर्ट के आदेश के बाद जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और वेरिफिकेशन प्रोसेस के तुरंत बाद एक्टिंग स्टार की रिहाई हो गई। जेल से बाहर निकलने के बाद अब वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे, जहां 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी में भाग लेंगे।