18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कैंसर से जंग हार गईं प्रवीणा देशपांडे , दुनिया को कहा अलविदा, फैंस ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

Pravina Deshpande Death News 2026: प्रवीणा देशपांडे कैंसर से जंग हार गईं और दुनिया को अलविदा कह गईं। उनकी अचानक मौत से उनके परिवार, दोस्त और फैंस गहरे सदमे में हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 18, 2026

कैंसर से जंग हार गईं प्रवीणा देशपांडे , दुनिया को कहा अलविदा, फैंस ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

प्रवीणा देशपांडे (सोर्स: IMDb)

Pravina Deshpande Death : बॉलीवुड और टीवी जगत में एक फेमस और सम्मानित स्टार प्रवीणा देशपांडे के निधन से पूरे मनोरंजन की दुनिया में गहरा शोक फैल गया है। बता दें, 60 साल की उम्र में प्रवीणा ने अंतिम सांस ली। लंबे समय तक कैंसर से लड़ती रहीं प्रवीणा ने हमेशा अपनी कला के द्वारा दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।

ब्लड कैंसर का इलाज

उनके परिवार ने इस दुखद खबर को प्रवीणा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर किया और एक ऑफिशियल बयान में कहा गया, "हमें गहरे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्रीमती प्रवीणा देशपांडे 17 फरवरी 2026 को हम सब को छोड़ कर चली गईं।" उनका अंतिम संस्कार उसी दिन दोपहर 3 बजे अंधेरी पूर्व के चकाला पारसीवाड़ा में स्थित हिंदू श्मशान भूमि में किया जाएगा।

इतना ही नहीं, प्रवीणा ने 2019 में ब्लड कैंसर का इलाज शुरू किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी अपने काम से दूरी नहीं बनाई और वो सलमान खान की फिल्म 'रेडी' और 'एक विलेन', जॉन अब्राहम की 'परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरन' और 'जलेबी' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी थीं। इनके अलावा टीवी पर भी प्रवीणा ने घर एक मंदिर, कुमकुम, करम अपना अपना और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे फेमस सीरियल्स में अपनी टैलेंट का जलवा दिखा चुकी है।

इंडस्ट्री में सदाबहार स्थान दिलाया

OTT प्लेटफॉर्म पर भी उनकी खास मौजूदगी रही और वे हाल ही में इमरान हाशमी के साथ 'तस्करी' सीरीज में नजर आईं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और समर्पित अभिनय ने उन्हें इंडस्ट्री में सदाबहार स्थान दिलाया है। बता दें, सिने एवं टीवी स्टार संघ (CINTAA) ने भी प्रवीणा के निधन पर गहरी संवेदना जाहिर की है। संघ ने अपने आधिकारिक माध्यम से कहा कि "प्रवीणा देशपांडे के निधन पर हम गहरा दुख प्रकट करते हैं।"

दरअसल, प्रवीणा देशपांडे की कमी न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे फिल्म और टेलीविजन जगत के लिए अपूरणीय है। उनकी यादें और कला हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इस कठिन समय में हम उनके परिवार और करीबीज के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Feb 2026 09:32 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कैंसर से जंग हार गईं प्रवीणा देशपांडे , दुनिया को कहा अलविदा, फैंस ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Sidharth Malhotra Father Death : सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता की निधन, इस बीमारी ने ली जान, मर्चेंट नेवी में थे कैप्टन

Sidharth Malhotra, Sidharth Malhotra Father Death, Sidharth Malhotra Father Death Reason,
स्वास्थ्य

पिता के निधन से टूटे सिद्धार्थ मल्होत्रा ,श्रद्धांजलि देते समय इमोशनल नोट पढ़ आंखें हुईं नम

पिता के निधन से टूटे सिद्धार्थ मल्होत्रा ,श्रद्धांजलि देते समय इमोशनल नोट पढ़ आंखें हुईं नम
बॉलीवुड

Salim Khan Health Update: सलमान खान के पिता की हालत में सुधार, इस वजह से किया गया था अस्पताल में भर्ती

Salim Khan Health Update
बॉलीवुड

‘मैंने प्यार किया’ के बाद संघर्ष कर रहे सलमान को सलीम खान की फेक न्यूज से मिला बड़ा ब्रेक

बॉलीवुड

Salim Khan Hospitalised: 90 वर्षीय सलीम खान अस्पताल में हुए भर्ती, चिंता में नजर आए एक्र सलमान खान

Salim Khan Hospitalised
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.