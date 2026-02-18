कैंसर से जंग हार गईं प्रवीणा देशपांडे , दुनिया को कहा अलविदा, फैंस ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

इतना ही नहीं, प्रवीणा ने 2019 में ब्लड कैंसर का इलाज शुरू किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी अपने काम से दूरी नहीं बनाई और वो सलमान खान की फिल्म 'रेडी' और 'एक विलेन', जॉन अब्राहम की 'परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरन' और 'जलेबी' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी थीं। इनके अलावा टीवी पर भी प्रवीणा ने घर एक मंदिर, कुमकुम, करम अपना अपना और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे फेमस सीरियल्स में अपनी टैलेंट का जलवा दिखा चुकी है।