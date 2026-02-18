Sidharth Malhotra Father Death : सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता की निधन, इस बीमारी ने ली जान, मर्चेंट नेवी में थे कैप्टन

Sidharth Malhotra Father Death Reason : बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा के निधन (Sunil Malhotra Death) की खबर मंगलवार को सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक्टर के पिता का निधन करीब 14 फरवरी को हुआ। जब सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर अपने दिवंगत पिता के बारे में लंबा चौड़ा इमोशनल करने वाला पोस्ट लिखा उसके बाद जानकारी सामने आई।