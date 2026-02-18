कैंसर रोगियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब राजस्थान के इस जिले में भी मिलेगा उपचार और कीमोथेरेपी

टोंक जिले में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत शक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर इससे जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों, किशोर-किशोरियों, प्रजनन आयु की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं में एनीमिया की दर कम करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के मंगलवार को ‘शक्ति दिवस’ मनाया जाता है।