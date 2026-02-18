Rto Alert: जयपुर में दूसरे राज्यों का वाहन चलाया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानें नियम

जानकारी के अभाव में वे लोग भी कार्रवाई की चपेट में आ रहे हैं जो अस्थायी रूप से जयपुर में रह रहे हैं। इलाज के लिए आए मरीज, केंद्रीय कर्मचारी जिनका तबादला हुआ है या शादी-समारोह में आए लोगों के वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। ऐसे में एक महीने से अधिक समय वाहन का संचालित पाया जाता है और वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते, तो विभाग टैक्स और जुर्माना वसूल कर सकता है। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि यदि वाहन स्वामी यह प्रमाण दे देता है कि उसका दूसरे राज्य में नियमित आना-जाना है, तो नियमों के तहत राहत मिल सकती है।