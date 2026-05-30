ACB ने जयपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा प्लेसमेंट एजेंसी संचालक, PF-ESI लिंक करने के एवज में ले रहा था ₹40,000

इसके बाद एसीबी ने पूरी योजना के तहत ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। शुक्रवार को जैसे ही परिवादी ने तय रकम ₹40,000 आरोपी अनिल कुमार को दी, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान टीम ने पहले से तैयार रणनीति के तहत आसपास निगरानी बनाए रखी और जैसे ही लेन-देन पूरा हुआ तुरंत दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके अन्य संभावित मामलों की भी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वह इस तरह की मांग अन्य कर्मचारियों या संविदाकर्मियों से भी करता था। एसीबी टीम अब उसके मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन और संपर्कों की भी जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आ रहा है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की अनियमितताओं में शामिल हो सकता है।