श्रीगंगानगर में ACB की बड़ी कार्रवाई, एसआई 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, FR लगाने की एवज में मांग थे 50 हजार

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से रिश्वत मांगने और अन्य संभावित मामलों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार मामले में अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच की जाएगी, ताकि यदि किसी अन्य की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।