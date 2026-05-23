Sri Ganganagar Accident: दूल्हे के दोस्तों की कार पेड़ से टकराई , तीन युवकों की दर्दनाक मौत, दो गंभीर घायल

Sri Ganganagar wedding car Accident: श्रीगंगानगर। जिले के रायसिंहनगर के गांव खिचियां में एक शादी समारोह का हंसी-खुशी का माहौल उस समय मातम में बदल गया, जब बारात में शामिल युवकों की कार पेड़ से टकरा गई। हादसा समेजा थाना क्षेत्र के गांव खिचियां मोड़ के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।