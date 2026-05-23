Bundi News: 11वीं कक्षा के छात्र की साइलेंट अटैक से मौत, बाथरूम में नहाने गया था, परिवार में मचा कोहाराम

गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में जिले के देई थाना क्षेत्र में एक चौदह वर्षीय किशोरी बाथरुम में नहाने के दौरान साइलेंट अटैक से मौत हो गई थी। घटना के समय किशोरी की मां काम से कोटा गई हुई थी, जबकि पिता ज्वैलर्स की दुकान पर थे। छात्रा घर के काम निपटाने के बाद छत पर बने बाथरूम में नहाने गई थी। काफी समय तक बाथरूम से पानी बहता रहा, लेकिन वह बाहर नहीं निकली। इस पर परिजनों ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो बालिका अचेत अवस्था में पड़ी मिली थी।