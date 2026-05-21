राजस्थान के इस जिले को मिलेगी ₹49 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास

इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण विकास को नई गति देना और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ग्राम पंचायतों की साफ सफाई के लिए संदेश देना था, लेकिन इस विकास रथ अभियान के बीच पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के औचक निरीक्षण ने ग्राम पंचायतों की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। पंचायत समिति क्षेत्र की एक दर्जन ग्राम पंचायतों में तो साफ सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी इस बारे में गंभीर नहीं है। यहां आयोजित समापन समारोह में भी जनभागीदारी का अभाव रहा। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, भाजपा के पदाधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति रही।