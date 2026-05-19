Good News: बूंदी के पहाड़ों पर अब 12 महीने रहेगा पानी, टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी बाघों को बसाने की तैयारियां शुरू

Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve: बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित कालदां क्षेत्र जल्द ही वन्यजीवों के लिए और अधिक अनुकूल बनने जा रहा है। वन विभाग ने यहां जल संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों के स्थायी आवास विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बाघिन आरवीटी-8 की टेरेटरी माने जाने वाले कालदां के जंगलों में जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए जयपुर भेज दिए हैं।