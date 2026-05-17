Bundi News: दर्दनाक हादसा; डंपर की टक्कर से शिक्षक की मौत, स्कूल से घर लौटते समय हुई घटना

उधर, डाबी थाना क्षेत्र के गुड्डा में पानी से भरी खदान में डूबने से मां व बेटे की मौत हो गई। जानकारी अनुसार खातरी, शाहबाद जिला बारां निवासी सूरज भील अपने परिवार सहित गुड्डा में खदान के पास टपरी में रहकर मजदूरी का काम करता है। सूरज की पत्नी शुनकी बाई (30) अपने चार बच्चों सहित एक पानी से भरी खदान पर कपड़े धोने के लिए गई। यहां चारों बच्चों में से खेलते हुए 4 वर्षीय सोनू अचानक पानी में गिर गया।