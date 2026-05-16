Bundi : तीन माह से कंपाउंडर के भरोसे चल रहा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

अस्पताल में डॉक्टर के पद रिक्त होने से मरीजों का उपचार कंपाउंडर के भरोसे किया जा रहा है। अस्पताल में छत का प्लास्टर गिर रहा है, जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। गंभीर मरीजों को मजबूरी में जिला अस्पताल या निजी चिकित्सालय का रुख करना पड़ रहा है। जिससे समय और आर्थिक नुकसान दोनों उठाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अस्पताल में केवल कंपाउंडर के द्वारा प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। जबकि कई बार आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है।