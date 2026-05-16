16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : तीन माह से कंपाउंडर के भरोसे चल रहा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

तालेड़ा उपखंड स्थित सुवासा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। तेज गर्मी के बावजूद यहां तीन माह से चिकित्सा प्रभारी का पद रिक्त है। इसके अतिरिक्त, पिछले चार वर्षों से आयुष चिकित्सक सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पद भी खाली पड़े हैं।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

May 16, 2026

Model Primary Health Centre

सुवासा. आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का इलाज करते कंपाउंडर भोलू लाल मेघवाल। (पत्रिका फोटो)

सुवासा. तालेड़ा उपखंड के सुवासा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पर तेज गर्मी होने के बावजूद तीन माह से चिकित्सा प्रभारी व 4 वर्ष से आयुष चिकित्सक सहित पैरामेडिकल स्टाफ के पद रिक्त होने से मरीज को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समय पर चिकित्सक नहीं मिलने से गर्भवती महिलाएं काफी परेशान है। केंद्र पर पर 3 माह से चिकित्सक नहीं होने के कारण ग्रामीण को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अस्पताल में डॉक्टर के पद रिक्त होने से मरीजों का उपचार कंपाउंडर के भरोसे किया जा रहा है। अस्पताल में छत का प्लास्टर गिर रहा है, जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। गंभीर मरीजों को मजबूरी में जिला अस्पताल या निजी चिकित्सालय का रुख करना पड़ रहा है। जिससे समय और आर्थिक नुकसान दोनों उठाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अस्पताल में केवल कंपाउंडर के द्वारा प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। जबकि कई बार आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है।

दोनों पद रिक्त

अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा प्रभारी डॉ. श्रुति परिहार का 3 माह पहले पीजी करने जम्मू-कश्मीर चली जाने से उनका पद रिक्त हो गया। आयुष चिकित्सक डॉ. हेमंत सोनी का 4 वर्ष पहले स्थानांतरण अन्य जगहों पर हो जाने के कारण दोनों ही चिकित्सक के पद रिक्त हो गये है,

रैफर हो रहे मरीज

तीन माह से प्रथम श्रेणी कंपाउंडर भोलू लाल मेघवाल, फार्मासिस्ट जोधराज नागर, एएनएम इंदिरा रानी के भरोसे चल रहा है। कई बार फार्मासिस्ट छुट्टी में चले जाने के बाद कंपाउंड को दवा वितरण केंद्र पर बैठकर अकेले ही मरीज का इलाज करना पड़ रहा है। कई बार तो अस्पताल में मरीजों को इंजेक्शन लगाने व मरहम पट्टी बीपी चेक करने के लिए भी काफी समय बैठना पड़ रहा है। रात्रि के समय चिकित्सा सेवा नहीं मिलने से अधिकांश प्रसव तालेड़ा, केशवरायपाटन, बूंदी, कोटा रेफर कर दिए जाते हैं।

नौ गांव में मात्र सात प्रसव

सुवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिवर्ष 5 से 7 डिलीवरी होती है और अस्पताल की ओपीडी 29000 से अधिक है। अस्पताल के अधीनस्थ लाडपुर, बाजड, देहित, देलूंदा, सीनता, मेहराणा, तीरथ, भवानीपुर, गामछ उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, जिनकी जनसंख्या 36532 के लगभग है। यहां लोग भी उपचार के लिए सुवासा अस्पताल पर निर्भर है। ऐसे में चिकित्सक नहीं मिलने से मरीज को मजबूरन कंपाउंडर से इलाज करवाना पड़ रहा है। समय पर चिकित्सा सेवा नहीं मिलने से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

अब दादा-दादी भी जाएंगे क्लास, राजस्थान में 35 लाख लोगों को साक्षर बनाने की तैयारी
बूंदी
Rajasthan Government Literacy Program

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 May 2026 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : तीन माह से कंपाउंडर के भरोसे चल रहा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi: साहब के आने से 15 मिनट पहले AC चालू…’ 1 महीने में 27000 रुपए का डीजल सिर्फ आने-जाने में हो रहा खर्च

Officers Car
बूंदी

Bundi Accident : बारातियों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, दूल्हे के पिता सहित आठ घायल

Bundi Accident news
बूंदी

Bundi News: ससुराल में 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत, 3 साल पहले हुई थी शादी, बिना मां के हुई 8 महीने की बेटी

bundi women death
बूंदी

अब दादा-दादी भी जाएंगे क्लास, राजस्थान में 35 लाख लोगों को साक्षर बनाने की तैयारी

Rajasthan Government Literacy Program
बूंदी

Rajasthan: जल्द ₹16 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बीजासन माता मंदिर का रोप-वे, एक साथ 72 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

Bijasan Mata Mandir Ropeway
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.