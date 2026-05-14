Rajasthan: जल्द ₹16 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बीजासन माता मंदिर का रोप-वे, एक साथ 72 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

Rajasthan Development Projects: बीजासन माता मंदिर पर राजस्थान सरकार की ओर से 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे रोपवे का कार्य शुरू हुआ। क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बीजासन माता मंदिर पर बजट घोषणा में 16 करोड रुपए की लागत से बनाने की घोषणा की थी, जिसका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 23 फरवरी को बीजासन माता मंदिर क्षेत्र में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अब रोपवे का कार्य शुरू होने से मंदिर पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की दर्शन की राह आसान होगी।