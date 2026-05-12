Bundi : वन सुरक्षा पर सरकारी सिस्टम भारी, नई बाइकें हो रही खराब

राज्य सरकार की ओर से विश्व वानिकी दिवस पर वन विभाग के फील्ड स्टाफ को गश्त और वन्यजीव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 460 नई मोटरसाइकिलें प्रदेश के विभिन्न जिलों में सौंपी गई थी। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह वितरण कैम्पा योजना के तहत किया गया है। इन बाइक को फील्ड में कार्यरत वन रक्षक को दिया जाना था। योजना के तहत जिला वन मंडल में सात एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 11 मोटर साइकिलें भेजी गई थी। दोनों विभागों के अनुसार मोटर साइकिल तो मिल गई, लेकिन इनकी आरसी अब तक नहीं मिली है। इसके चलते इनको ना तो वन रक्षकों को सौंपा जा रहा है और ना ही उनका उपयोग किया जा रहा है। इसके विभाग को इन मोटर साइकिलों की सुरक्षा और करना पड़ रही है। जबकि कई बार वन रक्षक आवंटित हुई मोटर साइकिलों को दिए जाने की मांग भी कर चुके है।