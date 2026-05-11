Bundi : सिस्टम की नाकामी बढ़ा रही पेयजल संकट, लीकेज में बह रहा

संसाधन काम में नहीं ले रहे

पाईबालापुरा पेयजल योजना से आ रहे पानी का संग्रहण के लिए जलदाय विभाग कार्यालय में बने नवनिर्मित जलाशय (सीडब्ल्यूआर) को उपयोग में नहीं लिया जा रहा। पाईबालापुरा पेयजल योजना से नैनवां आ रहे पानी को संग्रहित करने लिए जलाशयों की कमी को देखते हुए जलदाय विभाग ने 13 लाख की लागत से दो लाख लीटर पानी की क्षमता के जलाशय का निर्माण कराया था। जलाशय से पम्प हाउस तक पाइपलाइन का भी मिलान हो रहा है। तीन माह से जलाशय तैयार है, जिसे उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। पाईबालापुरा पेयजल योजना पर पानी का उत्पादन बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर जलदाय विभाग द्वारा दो नए नलकूप भी खुदाए है। दोनों नलकूपों में पानी की भरमार है। नलकूपों को खुदवा दिया, लेकिन उनकी लाइन का पम्प हाउस तक मिलान नहीं कराने से उनसे पानी नही मिल पा रहा।