Bundi : सफाई जांचने अलसुबह गांवों में पहुंचे दिलावर, गंदगी पर भड़के

रड़ी, इंद्रपुरिया और भीया गांवों में मिली अव्यवस्थाएं

दिलावर ने रड़ी गांव में विद्यालय की स्थिति देखी,जबकि इंद्रपुरिया गांव में तालाब के आसपास गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। भीया गांव में अटल सेवा केंद्र के निरीक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अनुपस्थित मिली। ग्रामीणों और भाजपा नेता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अधिकारी चार दिन से पंचायत में नहीं आई है। पंचायत के ग्राम सभा और बैठक रजिस्टर में खाली स्थान देखकर मंत्री नाराज हो गए। उन्होंने पंचायत समिति विकास अधिकारी भानुप्रताप ङ्क्षसह को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री ने मुनि सुव्रतनाथ अतिशय क्षेत्र पहुंचकर दर्शन किए और आर्यिका स्वास्ति भूषण माताजी से आशीर्वाद लिया।