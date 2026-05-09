Bundi : प्रशासन की अनदेखी से खारी बावड़ी बनी कचरा पात्र

अतिक्रमण की चपेट में स्थल

देखरेख के अभाव में बावड़ी की भूमि पर आसपास के लोगों द्वारा अतिक्रमण भी कर लिया गया है, जिससे इसका स्वरूप और अधिक बिगड़ता जा रहा है। समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो भविष्य में इसके संरक्षण में और अधिक कठिनाई आएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बावड़ी की सफाई, अतिक्रमण हटाने, चारदीवारी निर्माण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि इसका पुराना गौरव वापस लौट सके और आने वाली पीढिय़ां भी इस ऐतिहासिक धरोहर के महत्व से परिचित हो सकें।