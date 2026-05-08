Bundi : अस्पताल बना पार्किंग स्थल, रोगी हो रहे परेशान

बरसात में भर जाता है पानी

शहर का पुराना अस्पताल भवन काफी पुराना है और नीचा होने से बारिश के मौसम में अस्पताल परिसर में बरसाती पानी भर जाता है। जिससे रोगियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वही लाखों के चिकित्सा उपकरण खराब हो जाते हैं। पिछले साल अतिवृष्टि के दौरान भी लाखों रुपये के कीमती जांच मशीनें, उपकरण खराब हो चुके हैं और अब तक रोगियों को उनका लाभ नही मिल रहा है। शहरवासियों ने जल्द नए भवन का निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की है। डॉ. जगदीश प्रसाद मीणा चिकित्सालय प्रभारी ने बताया कि अस्पताल क्रमोन्नत होकर पचास बेड का हो गया है। लेकिन अब तक स्टाफ नहीं आया है। स्टाफ की कमी होने से परेशानी होती है। नए भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो तो क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी।