Bundi : पानी संग्रहण के उपयोग में नहीं ले रहे, सूखा पड़ा 13 लाख का जलाशय

पाईबालापुरा योजना के पानी को संग्रहित करने के लिए शहर में तीन उच्च जलाशय व दो भूमिगत जलाशय बने हुए है। जिनमें पेयजल योजना से आ रहा पूरा पानी को संग्रहित करने की कमी बनी हुई थी। जिसके कारण शहर की जलापूर्ति प्रभावित हो रही थी।पाईबालापुरा पेयजल योजना पर पानी का उत्पादन बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर जलदाय विभाग द्वारा दो नए नलकूप भी खुदाए है। दोनों नलकूपों में पानी की भरमार है। नलकूपों को खुदवा दिया लेकिन उनकी लाइन का पम्प हाउस तक मिलान नहीं कराने से उनसे पानी नहीं मिल पा रहा। शहर में जलापूर्ति व्यवस्था का विभाग ने ठेका दे रखा है। निविदा की शर्तों के अनुसार जलापूर्ति के लिए पांच व्यक्ति रखे जाने थे। तीन व्यक्ति ही लगे होने से शहर में विभाग द्वारा निर्धारित समय पर जलापूर्ति नही हो पा रही।