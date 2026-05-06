Bundi : बारिश से मंडी में भीगे गेहूं के ढेर, बीस क्विंटल में हुआ खराबा

समझाइश के बाद भी कर रहे ढेर

एफसीआई के खरीद केंद्र प्रभारी राज कमल मीणा ने बताया कि खरीद केंद्र पर पांच दिन पुराने कोई ढेर नहीं है। मंडी में पड़े ढेरों में से शनिवार को आधे ढेरो की तुलाई हो चुकी है। वहीं शेष ढेरों की खरीद सोमवार को हुई है। मंडी में उठाव के बाद जगह खाली होने पर किसान बिना बताए ढेर कर देते हैं। मौसम खराब होने की आशंका को देखते हुए सोमवार को किसानों को ढेर नहीं करने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद कई किसानों ने जो किराए पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए थे। उन्होंने किराए की समस्या को देखते हुए ढेर खाली कर दिए। बारिश होने से ढलान वाली जगहों पर गेहूं के ढेरों में पानी भर जाने से खराबा हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत कम है। दूसरे दिन दोपहर तक तुलाई कार्य रोक कर गेहूं के ढेरों को सुखाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे गेहूं में नमी कम हो सके। दोपहर बाद तुलाई करवाई गई है।