Bundi News: डेली डिपॉजिट स्कीम में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, ऑफिस बंद करके फरार, 1000+ लोग फंसे

लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपनी मेहनत की कमाई उक्त योजना में निवेश कर दी, लेकिन लगभग 3 माह पूर्व कंपनी अचानक बंद हो गई और लोगों द्वारा जमा करवाई गई राशि भी नहीं दी। वर्तमान में उनका कार्यालय बंद है, मोबाइल नंबर बंद/स्विच ऑफ है। लोगों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उक्त कंपनी आरबीआई अथवा किसी भी अधिकृत वित्तीय संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं थी, फिर भी इन्होंने झूठी जानकारी देकर भ्रमित किया और हमारे साथ धोखाधड़ी की।