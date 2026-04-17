Rajasthan Police : ये है राजस्थान पुलिस की ‘कालिका यूनिट’, सादे कपड़ों में रहती है तैनात, छेड़छाड़ होने पर ऐसे होता है ‘क्विक रेस्पोंस’ 

राजस्थान की गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अब मनचलों की खैर नहीं है। राजस्थान पुलिस ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। यह यूनिट न केवल वर्दी में, बल्कि सादे कपड़ों में भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना या छेड़छाड़ की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके। पुलिस का साफ संदेश है— "डरें नहीं, आवाज उठाएं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।"