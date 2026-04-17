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Rajasthan Police : ये है राजस्थान पुलिस की ‘कालिका यूनिट’, सादे कपड़ों में रहती है तैनात, छेड़छाड़ होने पर ऐसे होता है ‘क्विक रेस्पोंस’ 

राजस्थान पुलिस की विशेष 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' अब प्रदेश की महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों और वर्दी में तैनात है, जिसका उद्देश्य छेड़छाड़ और अपराध पर लगाम लगाना है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 17, 2026

AI PIC

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राजस्थान की गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अब मनचलों की खैर नहीं है। राजस्थान पुलिस ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। यह यूनिट न केवल वर्दी में, बल्कि सादे कपड़ों में भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना या छेड़छाड़ की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके। पुलिस का साफ संदेश है— "डरें नहीं, आवाज उठाएं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।"

कालिका यूनिट: महिला सुरक्षा का नया 'कवच'

राजस्थान पुलिस की यह विशेष यूनिट जांबाज महिला पुलिसकर्मियों से बनी है। इनकी तैनाती स्कूल, कॉलेज, मॉल और मुख्य बाजारों में की गई है। इनकी खासियत यह है कि सादे कपड़ों में होने के कारण अपराधी इन्हें पहचान नहीं पाते और जैसे ही कोई छेड़छाड़ की कोशिश करता है, ये जांबाज उन्हें रंगे हाथों दबोच लेती हैं।

Rajcop Citizen App: बस एक क्लिक और मदद आपके पास

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान पुलिस ने Rajcop Citizen App के जरिए सुरक्षा को और भी सुदृढ़ बनाया है।

  • लाइव लोकेशन: संकट के समय महिलाएं इस ऐप पर अपनी 'Live Location' साझा कर सकती हैं।
  • त्वरित कार्रवाई: लोकेशन साझा होते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलता है और चंद मिनटों में कालिका यूनिट या नजदीकी पुलिस टीम मदद के लिए पहुँच जाती है।

गोपनीयता का पूरा सम्मान

अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक लोक-लाज या डर के कारण महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से कतराती हैं। राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सहायता मांगने वाली किसी भी पीड़ित महिला या युवती की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आप बिना किसी झिझक के अपनी समस्या पुलिस के साथ साझा कर सकती हैं।

इन हेल्पलाइन नंबरों को अपने फोन में करें सेव

किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें:

  • आपातकालीन नंबर: 112
  • निर्भया व्हाट्सएप हेल्पलाइन: 8764866090, 8764866091, 8764866092, 8764866093, 8764866094

छेड़छाड़ होने पर क्या करें?

लोकेशन शेयर करें: यदि संभव हो तो Rajcop ऐप से अपनी लोकेशन साझा करें।

घबराएं नहीं: सबसे पहले शांत रहें और अपराधी का विरोध करने का प्रयास करें।

आवाज उठाएं: यदि भीड़भाड़ वाली जगह है तो शोर मचाएं।

तुरंत कॉल करें: 112 पर फोन करें या व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संदेश भेजें।

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Updated on:

17 Apr 2026 05:10 pm

Published on:

17 Apr 2026 05:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police : ये है राजस्थान पुलिस की ‘कालिका यूनिट’, सादे कपड़ों में रहती है तैनात, छेड़छाड़ होने पर ऐसे होता है ‘क्विक रेस्पोंस’ 

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