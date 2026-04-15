Rajasthan News : पुष्कर में ‘कृष्ण भवन’ के नाम पर ‘महाभारत’! माहेश्वरी समाज के दो गुट भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे, देखें VIDEO

तीर्थराज पुष्कर में आध्यात्मिक माहौल उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन में नवनिर्मित 'कृष्ण भवन' के लोकार्पण के दौरान समाज के दो धड़े एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मर्यादाओं को ताक पर रखकर समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच जमकर लात-घूंसे चले और धक्का-मुक्की हुई। यह सारा हंगामा परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ, जिससे पूरे माहेश्वरी समाज में रोष व्याप्त है।