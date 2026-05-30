अजमेर-जयपुर हाईवे पर पॉम ऑयल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर फैला तेल; दो घंटे तक यातायात प्रभावित

घटना के तुरंत बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे की सूचना मिलते ही मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और यातायात को नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की। सड़क पर तेल फैला होने और टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ होने की आशंका के चलते प्रशासन ने एहतियात के तौर पर किशनगढ़ और अजमेर से फायर ब्रिगेड की टीमों को भी मौके पर बुलाया। हालांकि, गनीमत रही कि आग नहीं लगी।