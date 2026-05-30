गांव से स्पेशल रिपोर्ट: पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी का घर बयां कर रहा रिश्तों के ‘कत्ल’ की कहानी, इसी घर में रहते थे 7 लोग

ग्रामीणों का कहना है कि इस घर में रामसिंह चौधरी, उनकी पहली पत्नी सुनीता, पुत्री सरिता, पुत्र, दूसरी पत्नी सुरज्ञान देवी, मां पूसी देवी और मौसेरी बहन महिमा सहित सात सदस्य रहते थे। लेकिन अब घर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। रामसिंह, मां पूसी देवी, दूसरी पत्नी सुरज्ञान और महिमा की हत्या हो चुकी है, जबकि पहली पत्नी सुनीता और पुत्री सरिता हत्या के आरोप में गिरफ्तार हैं। विधि-विरुद्ध संघर्षरत किशोर को भी पुलिस ने निरुद्ध कर लिया है। ऐसे में अब घर पूरी तरह वीरान हो गया है।