NIA की गिरफ्त में आया अजमेर का युवक, पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से था संपर्क, 5 घंटे चली पूछताछ

एनआइए की टीम करीब दो से ढाई घंटे तक शुभम के किराए के मकान में रही। इस दौरान टीम ने मकान में मिले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व गैजेट्स की जांच की। टीम कुछ सामान जब्त कर अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि एनआइए के अधिकारियों ने नंदकिशोर से उसके बेटे शुभम के बारे में कई सवाल पूछे। विदेशी फंडिंग व बेटे के नेटवर्क में शामिल लोगों को लेकर पूछताछ की। शुभम का परिवार गुरुवार को ही सीतापुर से नीमराणा आया था। आरोपी शुभम पूर्व में नीमराणा के जापानी जोन स्थित एक फैक्टरी में काम करता था। उसके पिता नंदकिशोर केशवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में काम करते हैं।