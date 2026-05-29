Ajmer Murder Case : एक और खुलासा, बेटा बोला- ऑनलाइन मंगवाया था चाकू, पहले पिता फिर सौतेली मां का रेता गला

Ajmer Murder Case : अजमेर में चार लोगों की हत्या मामले में नाबालिग पुत्र से पुलिस ने पूछताछ की। जिसमें उसने बताया कि पिता की हत्या के लिए उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। पुलिस अधिकरियों के अनुसार मां को दी जाने वाली प्रताड़ना से 17 वर्षीय नाबालिग बेटा क्षुब्ध था। जिस वजह से पिता को मारने की लगातार साजिश रच रहा था। उसने अपनी मां को पिता को जान से मारने की चेतावनी भी दी थी। वह अपने पिता की हत्या का दो बार प्रयास कर चुका था। पुलिस की पड़ताल में नाबालिग ने कबूल किया कि वह पहले भी पिता रामसिंह को जान से मारने की कोशिश कर चुका था। उसने अपनी मां से भी कहा था कि वह किसी भी दिन पिता की हत्या कर देगा। उसने खाने में जहर मिलाने व माइंस में धक्का देकर हत्या का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार असफल रहा।