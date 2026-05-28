अजमेर हत्याकांड : हत्या वाली रात कांग्रेस नेता के हैंडल से किए गए कई पोस्ट, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज

हत्या से पूर्व बुधवार रात्रि करीब 12 बजे रामसिंह के नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट पर कई पोस्ट किए गए। इनमें पुलिस सुरक्षा हटाने, राजनीतिक विरोधियों और अपनी सुरक्षा को लेकर टिप्पणियां की गईं। एक पोस्ट में लिखा कि पूर्व में जान-माल के खतरे के चलते पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। सुरक्षा हटाए जाने पर उसने नाराजगी जताई। एक अन्य पोस्ट में उसने दावा किया कि उच्च न्यायालय के माध्यम से जल्द पुनः पुलिस सुरक्षा प्राप्त होगी।