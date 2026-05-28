Rajasthan: कांग्रेसी नेता सहित परिवार के 4 लोगों की मौत मामले में आया नया मोड़, घर में मिले अहम सबूत

जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों को बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव से एक किलोमीटर दूर गुरुवार सुबह 5.30 बजे सड़क किनारे एक जलती हुई एसयूवी दिखाई दी। इस पर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को एसयूवी में पीछे की सीट पर तीन शव मिले। वहीं, महिला का शव खेत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने आसपास से मंगाए गए टैंकरों से एसयूवी में लगी आग पर काबू पाया। इसके बाद शवों को बाहर निकलवाया। पूर्व सरपंच की पत्नी और जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान देवी के गले पर खून के निशान मिले हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।