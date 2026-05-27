RAS Recruitment 2026: आरएएस भर्ती-2026 का विज्ञापन जारी, 607 पदों पर होगी भर्ती, 4 जून से शुरू होंगे आवेदन

राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (एनएसए)-6, सहकारिता अधीनस्थ सेवा (एनएसए)-109, सहकारिता अधीनस्थ सेवा (एसए)-4,तहसीलदार सेवा (एनएसए) 136, तहसीलदार सेवा (एसए)-12, आबकारी सेवा (एनएसए)-11, आबकारी सेवा (एसए)-8, नियोजन अधीनस्थ सेवा-20, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा-5, खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (एनएसए)-17, खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (एसए)-2, समेकित बाल विकास सेवा (एनएसए)-8, समेकित बाल विकास सेवा (एसए)-6, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता सेवा (जिला परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी-एनएसए)-2, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता सेवा (जिला परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी- एसए)-1, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी-एनएसए)-20, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी-एसए)-2, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता सेवा (जिला परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी-एनएसए)-5, राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा एनएसए-34, राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा एसए-1,राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग (कनिष्ठ विपणन अधिकारी)-6 (कुल 415)