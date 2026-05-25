Rajasthan Weather Forecast: नौतपा के बीच पिछले साल हुई थी बारिश, इस बार क्या हैं मौसम विभाग के संकेत

सूरज के रोहिणी नक्षत्र में जाने को नौतपा कहा जाता है। नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा। इस दौरान तेज धूप और लू के थपेड़ों से लोगों को 2 जून तक राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि पिछले साल नौतपा के दौरान 30 मई को 9.1 और 2 जून को 2.6 मिलीमीटर बरसात हुई थी। नौतपा की पूरी अवधि में तापमान 37.0 से 41.9 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहा था। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.0 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस संगरिया हनुमानगढ़ में तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया।