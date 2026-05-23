23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer News: जेएलएन अस्पताल में एक बार फिर मरीज का गलत दांत निकालने की शिकायत, जांच कमेटी का गठन

JLN Hospital Ajmer: अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में दंत चिकित्सकों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। दर्द वाले दांत की जगह दूसरे दांत को निकालने का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

May 23, 2026

ajmer news

शिकायत दर्ज करवाते हुए। फोटो- पत्रिका

अजमेर। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के दंत रोग विभाग में एक महिला के दर्द रहित दांत को निकालने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि एक लकवा एवं हृदय रोगी के भी दर्द वाले दांत की जगह अन्य दांत को निकालने का मामला सामने आया। परिजनों की ओर से इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक को दी गई लिखित शिकायत पर कमेटी बनाकर जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। अस्पताल के दंत रोग विभाग में अंदरकोट निवासी मरीज इस्माइल शेख को उनकी बेटी लेकर पहुंची।

यह वीडियो भी देखें

सीनियर दंत चिकित्सक की गैरमौजूदगी में अन्य दंत चिकित्सक ने मरीज का दांत निकाल दिया। मरीज इस्माइल व उनकी बेटी नरगिस ने बताया कि दर्द वाले दांत की जगह पास का अन्य दांत निकालने की चिकित्सक राहुल जैन को शिकायत की तो वह अपनी बात पर अड़े रहे, जबकि नरगिस ने कहा कि दर्द वाले दांत की बजाय सही दांत निकाल दिया गया। उनके पिता की एस्प्रीन टेबलेट चल रही थी, जिसे सीनियर चिकित्सक ने बंद करवा कर बुलाया था। उन्होंने चिकित्सक जैन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।

मामले में कार्रवाई की मांग का सौंपा ज्ञापन

पीड़ित एवं परिजन ने इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविन्द खरे को ज्ञापन सौंपकर जांच करवा कर दोषी चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान अधीक्षक एवं अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. जयप्रकाश नारायण ने भी संबंधित चिकित्सक से बात की तो उन्होंने खराब दांत को ही निकालना बताया। हालांकि परिजन को कमेटी बनाकर जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी एक युवती के खराब दांत की जगह सही दांत निकालने का मामला सामने आया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

पैरों में गैंगरीन

अंदरकोट निवासी इस्माइल के पहले सड़क दुर्घटना में दोनों हाथ कट गए थे। बाद में पैरों में गैंगरीन हो गई। इसके बाद वह लकवाग्रस्त होकर हृदय रोग की चपेट में भी आ गया। इसके चलते मरीज के एस्प्रीन गोली चल रही थी, जिसे पिछले पांच दिन से बंद करवाई गई।

इनका कहना है

मरीज को लेकर पीड़ित के परिजन ने दर्द वाले दांत की बजाय सही दांत निकालने की शिकायत दी है। हमने दंत चिकित्सक राहुल जैन से बात की तो उन्होंने खराब दांत ही निकालने की बात कही है। शिकायत मिलने के कारण कमेटी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई संभव हो सकती है।

  • डॉ. जयप्रकाश नारायण, अतिरिक्त अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल-अजमेर

ये भी पढ़ें

Pali Murder: 5 साल से अलग रह रही थी पत्नी, पति ने मीठी बातों में फंसाया, आधी रात मौत के घाट उतारा
पाली
Wife murdered in Pali

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 May 2026 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer News: जेएलएन अस्पताल में एक बार फिर मरीज का गलत दांत निकालने की शिकायत, जांच कमेटी का गठन

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat-Nikay Election: ‘चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार’, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया बड़ा बयान

Jhabar Singh Kharra-1
अजमेर

Ajmer News: 11 लाख के लोन के बदले 1 करोड़ से अधिक वसूली का आरोप, पूर्व सरपंच समेत गिरोह पर मुकदमे का आदेश

Rajasthan High Court Big decision Class IV employee recruitment 2024 Merit list cancelled
अजमेर

राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत: MSP पर चना खरीद अवधि 30 दिन बढ़ी, अब 24 जून तक होगी खरीद

MSP gram purchase Rajasthan
अजमेर

Govt Job: राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, स्कूल व्याख्याताओं की निकली भर्ती, साथ ही की 4 अहम घोषणाएं

RPSC Bharti
अजमेर

Ajmer : लड्डू और बाटी खाने के बाद 100 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

ajmer food poisoning
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.