Ajmer News: जेएलएन अस्पताल में एक बार फिर मरीज का गलत दांत निकालने की शिकायत, जांच कमेटी का गठन

सीनियर दंत चिकित्सक की गैरमौजूदगी में अन्य दंत चिकित्सक ने मरीज का दांत निकाल दिया। मरीज इस्माइल व उनकी बेटी नरगिस ने बताया कि दर्द वाले दांत की जगह पास का अन्य दांत निकालने की चिकित्सक राहुल जैन को शिकायत की तो वह अपनी बात पर अड़े रहे, जबकि नरगिस ने कहा कि दर्द वाले दांत की बजाय सही दांत निकाल दिया गया। उनके पिता की एस्प्रीन टेबलेट चल रही थी, जिसे सीनियर चिकित्सक ने बंद करवा कर बुलाया था। उन्होंने चिकित्सक जैन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।