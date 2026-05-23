Pali Murder: 5 साल से अलग रह रही थी पत्नी, पति ने मीठी बातों में फंसाया, आधी रात मौत के घाट उतारा

पुलिस ने बताया कि वह अपने पांच बच्चों के साथ पीहर गुड़ा ठाकुरजी गांव में किराए के मकान में रहकर गुजर-बसर कर रही थी। परिवार के लोगों के अनुसार लंबे समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके कारण झूमली ने पति से दूरी बना ली थी। बताया जा रहा है कि चार दिन पहले नारायणलाल अचानक गुड़ा ठाकुरजी पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को मीठी बातों के जाल में फंसाया, दोबारा साथ रहने का नाटक किया और उसका विश्वास जीत लिया। परिवार को लगा कि दोनों के बीच रिश्ते फिर से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आरोपी के मन में खौफनाक साजिश चल रही है।