Pali Accident: कार-कैंपर बोलेरो में हुई आमने-सामने की भिड़ंत, टक्कर में 7 घायलों में से 5 की हालत गंभीर

पाली और आसपास के क्षेत्रों में हाल के दिनों में लगातार सड़क हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं। 14 मई को भी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। रेवदर क्षेत्र में राजगढ़ के निकट नेशनल हाईवे पर असावा मोड़ के पास गैस टैंकर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में जयंतीलाल, उनके तीन वर्षीय बेटे रवि कुमार और बाद में इलाज के दौरान सात माह के मासूम आकाश ने दम तोड़ दिया था, जबकि पत्नी गंभीर घायल हो गई थी। उस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया था।