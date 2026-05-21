राजस्थान के पाली में खिलौने बेचने वाले की निर्मम हत्या, शव से 100 फीट दूर मिला कटा हाथ और जूते, सहम गया पूरा इलाका

सांडेराव (पाली): सांडेराव थाना क्षेत्र के देवतरा गांव के पास सुनसान खेत में मंगलवार देर रात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान फालना थाना क्षेत्र के खुडाला निवासी इंद्र सिंह (36) पुत्र गणपत सिंह राजपुरोहित के रूप में हुई। जो 9 मई से लापता था। घटनास्थल की भयावह स्थिति देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश के चलते बेरहमी से की गई हत्या का प्रतीत हुआ है।