झकझोर देने वाली खबर: मां ICU में ही रह गई और देखभाल कर रहे बेटे की चली गई जान, कुर्सी पर बैठे-बैठे आया साइलेंट अटैक

शिवगंज/सिरोही: राजस्थान के सिरोही जिला अस्पताल से एक बेहद भावुक और आंखें नम कर देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए बैठे 36 वर्षीय बेटे की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। एक तरफ जहां इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया, वहीं दूसरी ओर एक एंबुलेंस चालक ने संकट की इस घड़ी में मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश की है।