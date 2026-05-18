Sirohi Diesel Crisis: गैस के बाद आम जनता को लगा एक और बड़ा झटका, पेट्रोल पंपों में खत्म हुआ डीजल, लोग परेशान

सिरोही। घरेलू रसोई गैस के साथ अब जिले में डीजल की किल्लत भी नजर आने लगी है। सिरोही जिले के कई इलाकों में डीजल की आपूर्ति बाधित होने से वाहन चालकों और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृष्णगंज से अनादरा तक कई पेट्रोल पंपों पर डीजल नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। पंप संचालक डीजल की कमी की बात कह रहे हैं, जबकि रसद विभाग के अधिकारी पूरे क्षेत्र में पर्याप्त आपूर्ति होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आमजन के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।