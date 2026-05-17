Rajasthan News: पेट्रोल-डीजल पर नया संकट! कीमतों के बाद अब सप्लाई लिमिट, बाजार में शॉर्टेज से बढ़ी परेशानी

पहले उद्योगों को सामान्य दरों से पांच से छह रुपए कम पर बड़े टैंकरों में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध होता था। उद्योग जरूरत के अनुसार स्टॉक भी करते थे, पर 20 मार्च से इंडस्ट्रियल सप्लाई पर सरचार्ज लगा दिया, जो अब करीब 20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद उद्योगों ने सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया। यहीं से बाजार में असली दबाव पैदा हुआ। उद्योगों, ठेकेदारों और मशीन ऑपरेटरों ने बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल पंपों से लेना शुरू कर दिया। बोरिंग मशीनों, निर्माण कार्यों और औद्योगिक उपयोग में एक बार में हजारों लीटर ईंधन की जरूरत होती है। तेल कंपनियों ने इस पर भी अनौपचारिक नियंत्रण शुरू कर दिया। कई पंप संचालकों का कहना है कि यदि तय सीमा से अधिक बिक्री होती है तो सप्लाई रोक दी जाती है या अगले ऑर्डर ब्लॉक कर दिए जाते हैं।