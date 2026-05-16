Tikaram Jully: ‘नीट पेपर लीक में बीजेपी नेताओं का हाथ, उन्हें बचा रही सरकार’, टीकाराम जूली का बड़ा बयान

Tikaram Jully Statement on NEET Paper Leak: उदयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नीट का पेपर लगातार आउट होता जा रहा है और ये लोग (भाजपा नेता) संभाल नहीं पा रहे हैं। पेपर लीक में बीजेपी नेताओं का नाम आया है, उनकी भूमिका रही है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन उन्हें बचाने के प्रयास में नौ दिन तक एफआईआर नहीं होने दी। मामला सीबीआई में पहुंचा तो उजागर हुआ।